Anche l’Inter su Gnonto

Continuano ad arrivare notizie su possibili nuovi arrivi in attacco per l’Inter. Come si legge oggi sulla stampa italiana, i lombardi hanno messo gli occhi sulla giovane ala del Leeds Wilfried Gnonto, un giocatore del Leeds United che ha appena 19 anni e un notevole futuro davanti a sé

L’Inter continua a lavorare per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. La priorità della squadra lombarda è quella di potenziare la rosa in vista della stagione 2023-2024, una vera e propria sfida dopo il secondo posto conquistato agli Europei poche settimane fa.

Per questo, tra le priorità della squadra lombarda c’è quella di chiudere l’acquisto di un nuovo attaccante. L’opzione Romelu Lukaku ha perso molti punti a causa dell’alta valutazione da parte del Chelsea, che è alla ricerca di entrate importanti che gli permettano di affrontare nuovi acquisti.

Gnonto l’alternativa

Ed è proprio qui che compare il nome di un giovane talento italiano. Nello specifico, come si legge nelle informazioni pubblicate da La Gazzetta dello Sport, stiamo parlando del giovane talento di appena 19 anni Wilfried Gnonto, un giocatore che gioca prevalentemente all’ala, anche se all’occorrenza può giocare anche davanti. L’internazionale transalpino è reduce da una stagione con il Leeds United in cui ha collezionato 24 presenze in Premier League con 2 gol e 4 assist.

Secondo la fonte citata, la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro e, sebbene non ci sia stata ancora un’avance significativa da parte dell’Inter, bisognerà stare molto attenti all’evoluzione degli eventi nelle prossime settimane perché potrebbe accadere di tutto.