Anche l’Inter su Lucas Vazquez

Una seconda squadra italiana ha espresso interesse per l’ingaggio di Lucas Vázquez, giocatore versatile in scadenza di contratto con il Real Madrid. Se non dovesse rinnovare il contratto, il galiziano potrà trasferirsi a costo zero in un altro club

Il futuro di Lucas Vazquez (32 anni) è attualmente sconosciuto. Il giocatore galiziano ha un contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno e al momento non è affatto chiaro se il club di Chamartín gli offrirà un rinnovo.

Nonostante sia un giocatore che continua a godere di una certa continuità come principale sostituto di Dani Carvajal, il progetto dei Blancos di ingaggiare un nuovo terzino destro (si parla del canadese Alphonso Davies) potrebbe rivelarsi decisivo per far perdere al versatile giocatore la possibilità di prolungare il suo contratto.

Nuovo pretendente

Fortunatamente per l’uomo di Curtis, sembra che le offerte non mancheranno. Infatti, oltre all’interesse già noto della Juventus, che vorrebbe ingaggiarlo a costo zero, si è aggiunto quello dell’Inter Milano che, secondo Blastingnews, lo valuta come un ottimo sostituto di Juan Guillermo Cuadrado, che ha firmato solo per una stagione.

Formatosi a La Fabrica, Vazquez ha superato un periodo di prestito all’Espanyol prima di affermarsi in prima squadra con cui ha accumulato ben 316 presenze ufficiali (33 gol e 57 assist). È stato inoltre convocato nove volte dalla nazionale maggiore spagnola. Ora oltre alla Juventus sembra ci sia proprio l’Inter pronta a provare a prendere il terzino spagnolo, che potrebbe essere un affarone per chiunque possa prenderlo. Resta da capire chi riuscirà ad assicurarsi le sue prestazioni.