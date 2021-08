Anche Stefan Schowch indossa Amulets di Daniele Nuzzi

È già un grande successo la nuova collaborazione del noto influencer italiano Daniele Nuzzi. La sua partecipazione per il nuovo brand di abbigliamento Amulets rappresenta un vero e proprio sogno nel cassetto come lo stesso Nuzzi ha dichiarato.

E nonostante Amulets esiste da poco, è stata già scelta dall’ex calciatore Stefan Schwoch. Il bomber tra le altre squadre di Napoli e Vicenza ha deciso di collaborare e vestire il brand Amulets. L’attuale commentatore di DAZN ha anche pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui ringrazia il brand per l’outfit, che potete vedere in basso.

Daniele Nuzzi già da tempo collabora con diversi brand nazionali e internazionali sia di abbigliamento che di accessori. Tra le sue passioni ci sono i social network, la fotografia e proprio l’abbigliamento. Passione, quest’ultima, che ha avuto modo di poter mettere alla prova con la realizzazione di questa collaborazione.

Amulets è ispirato a tessuti pregiati che fanno prendere vita a capi d’abbigliamento di prima qualità e vantano una produzione 100% Made in Italy per promuovere lo stile e l’eleganza del nostro paese nel mondo. Il marchio nasce dall’idea di Daniele Nuzzi e di altri suoi tre amici: Federico Ciolfi, Mattia Ciolfi e Antonio Liccardo.

Daniele Nuzzi è il principale Brand Ambassador di tutte le collezioni. La nuova collezione di Amulets è già disponibile ed è possibile acquistare direttamente online tutti i capi d’abbigliamento della nuova gamma. Clicca qui per guardare tutti i prodotti disponibili.

Il suo profilo Instagram vanta oltre 75mila follower ed è la miglior maniera per rimanere aggiornati su tutte le novità firmate Amulets. La attività imprenditoriale di Daniele Nuzzi ha fatto sì che anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo post pandemia è possibile creare un business che da un lato rispetti i prodotti Made in Italy esportandoli in tutto il mondo, e dall’altro garantisca la possibilità di acquistare capi di prima scelta per vestire all’ultima moda.