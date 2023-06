Anche Zalewski sul mercato: la Roma potrebbe venderlo in Premier

I giallorossi potrebbero cedere Nicola Zalewski in Premier League, con l’agente del giocatore polacco che sarebbe volato in Inghilterra insieme a Tiago Pinto

Non solo Justin Kluivert e Roger Ibanez, ma anche Nicola Zalewski sulla lista dei potenziali partenti per la società giallorossa. La Roma potrebbe cedere il giocatore polacco in Premier League, con già alcune squadre interessate alla sua acquisizione.

Il giocatore sarebbe tra i sacrificabili per José Mourinho, che preferirebbe cederlo per evitare di dover mandare via giocatori ritenuti ben più indispensabili all’interno della rosa. Il calciatore polacco piace a West Ham, Bournemouth e Nottingham Forest. Valore di mercato di circa 20 milioni, con la Roma che spera di ricavare almeno una cifra vicina a questa.

Un amore che potrebbe finire

Questo trasferimento rischia, però, di creare delle vittime a livello emotivo. Infatti, il calciatore si ritroverebbe a lasciare quella che ha definito la sua squadra del cuore qualche mese fa. Qualche mese fa ha infatti detto dopo il raggiungimento delle 50 presenze in giallorosso: “Un traguardo molto importante per me, era uno dei miei obiettivi e spero di farne molte altre. Sono contento di averle fatte in una partita dove abbiamo guadagnato tre punti e spero di continuare così. La Roma è a tutti gli effetti la mia seconda famiglia, sono cresciuto qui dentro e sono molto contento di fare queste presenze con la maglia della squadra del mio cuore”. La possibilità di addio sembra abbastanza concreta, con la società giallorossa che ha bisogno di monetizzare per poter rientrare nei paletti imposti dalla Uefa.