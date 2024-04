Ancona, Coli Saco segna ancora: il centrocampista del Napoli continua a brillare

Coli Saco, il talentuoso centrocampista franco-maliano in prestito all’Ancona dal Napoli, sta continuando a stupire nella stagione attuale. Nel recente incontro contro il Sestri Levante in Serie C, Saco ha segnato il gol che ha portato il punteggio sul momentaneo 1-0, confermando così la sua abilità nel raggiungere la rete avversaria. Con questo gol, Saco ha ora all’attivo sette reti in campionato.

Caratteristiche tecniche

Nato nel 2002, Saco ha solo 21 anni ma ha già dimostrato di avere un grande potenziale. Durante l’estate, ha avuto l’opportunità di partecipare al ritiro con il Napoli, evidenziando le sue qualità tecniche e tattiche. Tuttavia, è stato successivamente mandato in prestito all’Ancona per ottenere maggiori opportunità di gioco e di crescita.

Il suo contributo alla squadra di Ancona è stato notevole sin dall’inizio della stagione, e il gol segnato nell’ultima partita ne è solo l’ultimo esempio. La sua versatilità in campo, unita alla sua capacità di creare occasioni da gol sia per sé stesso che per i suoi compagni di squadra, lo rendono un elemento chiave per il club marchigiano.

Il percorso di Saco è ancora agli inizi, ma il suo impatto già tangibile indica un futuro promettente nel mondo del calcio. Con il sostegno e la guida adeguati, potrebbe diventare uno dei talenti emergenti nel panorama calcistico internazionale. La sua esperienza con l’Ancona è un’opportunità preziosa per svilupparsi ulteriormente e per acquisire la maturità necessaria per affrontare sfide sempre più impegnative nel corso della sua carriera, chissà, magari proprio al Napoli.