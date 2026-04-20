Ancora molti dubbi sul futuro del Napoli: probabili addii e rinnovi

Il futuro della rosa del Napoli, secondo quanto riportato da AreaNapoli, appare sempre più orientato verso un cambiamento profondo, tra conferme importanti e addii ormai quasi certi. In difesa, uno dei segnali più chiari riguarda Juan Jesus, che stando a quanto afferma Il Corriere dello Sport, non dovrebbe prolungare il suo contratto in scadenza. Una decisione che segna simbolicamente la fine di un ciclo e apre le porte a una nuova fase.

Diverso il discorso per Leonardo Spinazzola, con cui la società sta cercando un punto d’incontro. La strategia è quella di inserire energie nuove senza rinunciare a giocatori già affidabili, costruendo una squadra più giovane e adatta a sostenere un progetto duraturo nel tempo.

Sul piano economico, il Napoli intende intervenire con decisione sul monte stipendi. Gli investimenti fatti per Noa Lang e Lorenzo Lucca, attualmente in prestito, rappresentano un nodo importante: entrambi potrebbero rientrare e avere un ruolo nel futuro, oppure essere valorizzati in altre operazioni sperando che ci siano club interessati senza generare minusvalenze.

Situazione delicata anche per i big con ingaggi pesanti, come Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. La dirigenza dovrà valutare attentamente se mantenere profili di grande esperienza o liberare risorse per rendere la gestione più sostenibile. Con Lukaku bisognerà capire se ci sono i margini per ripianare la rottura delle ultime settimane; per l’ex City, invece, la valutazione riguarderà per lo più le sue garanzie fisiche.

Tra le priorità spicca il rinnovo di Scott McTominay, diventato un punto fermo della squadra. Rimane invece in bilico André-Frank Zambo Anguissa, il cui futuro è ancora tutto da definire. Le prossime scelte saranno decisive per delineare il nuovo volto del Napoli in attesa di terminare questa stagione e blindare la qualificazione alla Champions League.