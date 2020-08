La vita è un’avventura bella ma piuttosto complessa per ognuno di noi:in particolare ci sono alcuni momenti di passaggio e di crisi esistenziale che possono essere fondamentali per avere una svolta decisiva e definitiva.

Ma è indubbio che a volte bisogna avere l’umiltà di capire che bisogna chiedere aiuto a un professionista preparato e che ha le competenze, la professionalità e anche l’empatia giusta per aiutare chi ha bisogno di comprendere come uscire da un periodo di difficoltà.

Però a volte fare la scelta di farsi aiutare da uno psicologico risulta essere difficile e sofferta:c è bisogno di elaborarla un po’ alla volta e di maturarla e metabolizzarla interiormente ed è necessario superare resistenze,pregiudizi e soprattutto paure e luoghi comuni.

Infatti purtroppo ancora nella società ci sono tante barriere mentali e pregiudizi secondo i quali chi si affida a uno psicologo è pazzo,diverso e con gravi problemi mentali:invece bisognerebbe entrare nell’ottica che prendersi cura della propria salute mentale è importante esattamente come quella fisica.

Per fortuna ci sono sempre più persone che stanno prendendo consapevolezza del fatto che il benessere mentale e fisico vanno di pari passo secondo una visione olistica della vita e dell’uomo. Un esempio emblematico in tal senso è stato il periodo terribile che a livello collettivo abbiamo vissuto durante la quarantena:essere costretti a stare chiusi a casa è stato un duro colpo dal punto di vista fisico e psicologico per tantissime persone che hanno avuto bisogno di aiuto da uno specialista.

Chiaramente visto che in quei mesi non era possibile uscire di casa molte persone sono state costrette ad optare per una consulenza psicologica on line ma secondo molte testimonianze questa nuova modalità ha funzionato molto bene e ha portato ottimi risultati.

Infatti molti psicologi si sono adattati molto bene a questo cambiamento e hanno dimostrato che anche attraverso le nuove tecnologie si possono fare delle consulenze e delle sedute psicologiche valide e di grande aiuto per moltissimi pazienti.

Ormai il mondo sta cambiando e in questi mesi di emergenza sanitaria abbiamo capito che dovremo abituarci allo smart working e adattarci a fare tantissime cose tramite il web e questo vale anche per le sedute dello psicologo.

I vantaggi sono tanti:non ci si deve spostare da casa e quindi sia lo specialista che il paziente possono ottimizzare i tempi. Vediamo ora quando è il caso di chiamare uno psicologo e come può essere di aiuto!

Motivi per chiamare uno psicologo e come può essere utile

Le motivazioni per rivolgersi a uno psicologo possono veramente tante e sarebbe impossibile descriverle in un articolo ma ora andremo a vedere quelle principali.

Quando si iniziano ad avere i primi sintomi di ansia , stress e depressione e soprattutto quando si ripresentano di continuo e in maniera più intensa è il caso di rivolgersi a uno psicologo soprattutto per non rischiare che diventino più gravi o diventino cronici

, stress e depressione e soprattutto quando si ripresentano di continuo e in maniera più intensa è il caso di rivolgersi a uno psicologo soprattutto per non rischiare che diventino più gravi o diventino cronici Quando si subisce un evento traumatico come può essere un lutto, una separazione e un licenziamento e ci si sente smarriti e destabilizzati

Altra motivazione importante è legata alla consapevolezza che una cattiva abitudine sta diventando un vizio e una dipendenza:esempi classici sono la droga,l ‘alcool e il gioco di azzardo

Altro motivo molto valido è legato a una relazione disfunzionale e tossica:uno psicologo può aiutare a riconoscere,elaborare e superare una dipendenza affettiva

Uno psicologo di livello può fornire le informazioni utili relative al problema ma non solo. Soprattutto può creare per il cliente uno spazio e un contesto diverso da quelli che di solito vive nella sua quotidianità,per permettergli di aprirsi, di confidarsi ed essere ascoltato.