Andrea Cambiaso del Genoa finisce nell’orbita anche della Juventus

Grazie alla convincente vittoria di ieri sera all’Olimpico di Roma ai danni della Lazio grazie alla doppietta sul dischetto di Leonardo Bonucci, la Juventus torna a mettere in fila una serie di vittorie consecutive che le permettono di rimettersi in corsa per la classifica che conta.

La prossima settimana ci sarà la sfida contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini: attualmente gli orobici occupano il quarto posto in classifica e hanno 4 punti in più degli uomini di Massimiliano Allegri. Motivo per cui sarà un’occasione da non perdere.

Uno dei profili che i bianconeri stanno seguendo per rinforzarsi in vista della prossima stagione è uno dei gioiellini che sono esplosi in questa prima parte di campionato: stiamo parlando di Andrea Cambiaso del Genoa.

Il laterale classe 2000 ha fornito ottime prestazioni ed è già seguito da vari club come Milan e Inter. L’interesse della Juventus è palese come riferito dal portale Calciomercato.com. L’esterno italiano è già in orbita della Nazionale Under 21 e in questa stagione ha collezionato 12 presenze, un goal e due assist.

Il valore di mercato secondo Transfermarkt è di appena 3 milioni di euro, ma è ovvio che per un profilo di prospettiva come il suo, tra l’altro con contrato in scadenza a giugno 2023, la dirigenza del Grifone non chiederebbe meno di 20 milioni di euro. Difficile che pensare che i rossoblù possano privarsi del giocatore già nella finestra di mercato di gennaio. I liguri stanno attraversando un difficile momento di classifica e sono al terz’ultimo posto della Serie A.