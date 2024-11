Andrea Cerioli, l’intervento di liposuzione: il motivo dietro questa decisione

Ex amato volto di Uomini e Donne, Andrea Cerioli è nuovamente tornato al centro dell’attenzione per il recente intervento a cui si è sottoposto. L’ex tronista ha voluto sottoporsi a un’operazione di a un intervento di liposuzione, precisamente mini liposuzione. A spiegare il motivo dietro questa scelta è stato proprio l’ex volto di UeD.

IL MOTIVO DIETRO QUESTA DECISIONE – Molto attivo sui social, Cerioli ha voluto condividere con i numerosi fan questo suo percorso. Infatti, ha voluto mostrare l’incontro avuto con il dottor Giorgio D’Angelo, il medico che lo ha operato. Andrea ha così condiviso prima la visita pre-intervento, condividendo, successivamente, anche i risultati.

Durante la visita con il dottor D’angelo, Andrea gli ha spiegato il perché ha deciso di ricorrere a questa operazione:

“Ho perso 26 chili in tre mesi, è accaduto quando sono stato naufrago all’Isola dei Famosi nel 2021, poi, ne ho ripresi 29 in un mese. Non sono riuscito ad allenarmi, uno perché Arianna è rimasta incinta, poi ha partorito ed è nata la bambina… Non ho fatto in tempo a fare un percorso. Ho dell’adipe localizzato che a me da fastidio”.

Successivamente, il medico ha chiesto all’ex naufrago quali aspettative avesse. Andrea ha così ammesso: “Non sono per le cose drastiche. La mia aspettativa è un po’ più di V- shape, leggermente più rimodellato, nel senso che da dietro ho una forma più armonica. Il mio è una sorta di disagio, non mi metto volentieri in costume… Vorrei dei fianchi naturali, tipo Brad Pitt in Fight Club… Una roba sobria… No, dai, non è vero!”.