Andrea Cerioli, parla del compleanno di Arianna: “Avrei voluto fosse diverso”

Una delle coppie più amate e durature di Uomini e Donne è quella formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. I due, una volta usciti dallo studio, sono subito andati a vivere insieme e tutto procede a gonfie vele.

COMPLEANNO IN QUARANTENA PER ARIANNA – In questo periodo di quarantena, Arianna si è ritrovata a spegnere le candeline in modo insolito. Proprio per questo, Andrea ha voluto fare una dedica alla sua dolce metà: “Compleanno un po’ strano vero? Avrei voluto fosse diverso, ma ci rifaremo!”. Cerioli ha poi voluto svelare il regalo che avrebbe voluto fare alla Cirrincione, se non ci fosse stata l’emergenza coronavirus: “Per questo compleanno volevo regalarti un viaggio, un viaggio che sarà stupendo, è solo posticipato. Pensa a come fare la valigia!”.

“Per un motivo o per un altro, la colpa è sempre mia” – Nonostante l’amore in ogni singola parola scritta dal ragazzo, Andrea non è riuscito a non punzecchiare la sua fidanzata. Ha così preso in giro Arianna: “Mi sembra di conoscerti da una vita, chi l’avrebbe mai detto. Ero bello e single, potevo rimanerci! E invece sono contento di vedere il tuo bel faccino che si sveglia ogni mattina per ricordarmi che ti sei alzata nervosa, ho caldo, ho freddo, ho fame, ho sete, la crostata è venuta male. Ovviamente, per un motivo o per un altro, è sempre colpa mia!”.

ANDREA PUNZECCHIA ARIANNA – Oltre al gran romanticismo dimostrato nella dedica, Andrea ha comunque voluto giocare, scherzando con la fidanzata: “Sono contento di prendermi le colpe ogni volta che passi vicino a una bilancia, perché ovviamente di chi vuoi che sia la colpa?” . Ha poi continuando, scherzando anche sul compleanno di Arianna: “Stai invecchiando anche tu, un po’ alla volta sei sempre più milf!”.

“Sempre nei miei pensieri” – Questa lunga quarantena non è affatto facile per molti. Lo stesso Andrea, come anche Giulio Raselli, ha ammesso di non vivere benissimo questa situazione dovuta al coronavirus. Nonostante tutto, però, il ragazzo ha voluto festeggiare lo stesso il compleanno della fidanzata, da come si è visto anche dalle IG Stories di entrambi. Andrea le ha pure dedicato una canzone di Eros Ramazzotti, tra cui una frase in particolare: “Nei miei pensieri, quelli più veri, sempre sarai”.