Andrea Cerioli torna in tv: L’Isola dei famosi e Cribs su MTV

Andrea Cerioli si è allontanato ormai da tempo dal mondo della tv dopo aver partecipato a vari programmi tra cui Uomini e Donne e Temptation Island. Nelle prossime settimane tornerà in tv, in particolare su Mediaset e su MTV.

Sarà innanzitutto il prossimo naufrago della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Si era vociferato ancor prima di lui il nome di Carolina Stramare, attualmente scavalcata dallo stesso Cerioli. Quest’ultimo farà parte anche di uno show su MTV.

MTV Cribs è uno show molto noto a livello mondiale in cui hanno partecipato diverse celebrità tra cui 50 Cent, Kim Kardashian, Usher, Snoop Dogg e persino Missy Elliot. Questi personaggi noti danno la possibilità di mostrare la propria casa a tutti coloro che fossero interessati.

In Italia è il turno di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Mostreranno infatti al pubblico il loro nido d’amore nel terzo episodio che andrà in onda solo il 31 marzo. Il programma come annunciato da DavideMaggio.it, andrà in onda per tre settimane e ogni puntata è composta da due episodi.

Nel prima si potrà entrare nella casa di Sfera Ebbasta e Charlie Charles. Inoltre ci sarà il turno di Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni. Nella seconda puntata che andrà in onda ci sarà Luis Alberto e la DefHouse, un gruppo di TikToker. Verra poi, dopo Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il turno di Elettra Lamborghini.