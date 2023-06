Andrea Dal Corso e Teresa Langella, noti per aver partecipato a Uomini e Donne, stanno affrontando un doloroso lutto in famiglia, a causa della scomparsa del nonno dell’ex corteggiatore, il signor Franco. Entrambi hanno voluto dedicargli un pensiero sui social poiché molto legati a lui.

Dolore per Andrea: muore il nonno

“Ciao nonno Franco” scrive Dal Corso su Instagram allegando la foto di una candela accesa. Successivamente scrive: “Il sorriso di un nonno è un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze dei nostri ricordi… secondo me stai ridendo anche ora!”, allegando la foto di un suggestivo panorama con il tramonto.

“Grazie a tutti per le consigliante…per quanto si possa pensare di essere preparati, non lo si è mai abbastanza” ha concluso Andrea ringraziando tutti coloro i quali hanno dedicato un po’ di tempo per scrivergli. Parole che esprimono sentimenti veri, tanta tristezza nel cuore per la perdita di una persona molto cara.

Le parole di Teresa

Teresa Langella, la quale presto diventerà moglie di Andrea, ha pensato di dedicare qualche parole a nonno Franco: “Ciao nonno Franco. Tu che dal non avere niente ti sei creato tutto. La tua famiglia, una casa in cui crescere i tutti figli, la tua dolce Isa che hai tanto amato. Sei stato un grande Uomo, un lavoratore legato ai valori e dedito alla famiglia”.

“Non saremo mai pronti a lasciare la mano di un Nonno. Era il 16 maggio… e il nostro “ultimo” saluto è stato il tuo pollice in su che ci rassicurava. Ti terrò stretto nel mio cuore nello stesso modo in cui tenevi stretta la mia mano quel giorno. Ti voglio bene… te ne vorrò per sempre” allegando una foto.

“E mentre sono in viaggio penso che: non vedo l’ora di correre a casa per poter riabbracciare forte i miei Nonni… Ricordo che un giorno dissi al mio nonno paterno: non vedo l’ora tu abbia tra le braccia il tuo nipotino ma tu promettimi di tornare a stare bene… e lui quella promessa l’ha mantenuta. Adesso vorrei solo essere in tempo per riuscire a mantenere la mia. I nostri nonni…dovrebbero essere eterni” conclude l’ex tronista.