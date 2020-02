Andrea Dal Corso: la romantica sorpresa per il compleanno di Teresa

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne è tornata a far parlare di sé. Si tratta di Teresa Langella e Andrea Dal Corso che con la loro storia aveva fatto impazzire i tanti telespettatori del programma.

LA LORO STORIA – I due, durante il programma, non avevano mai nascosto la sintonia e il sentimento che li legava. Il giorno della scelta di Teresa, avvenuta al castello, il ragazzo non si era presentato. Una volta spenti i riflettori su di loro, però, l’ex corteggiatore è tornato sui suoi passi, riconquistando l’ex tronista. Proprio a Uomini e Donne, i due hanno annunciato l’inizio della loro relazione. La coppia, dopo questa movimentata esperienza, non si è più separata, andando anche a convivere a Milano. Oggi, il ragazzo ha deciso di stupire nuovamente la fidanzata per il suo compleanno.

LA SORPRESA DI ANDREA – Teresa ha spento 28 candeline e per l’occasione Andrea ha voluto rendere questo giorno indimenticabile, organizzandole una festa a sorpresa. Inoltre, Dal Corso ha voluto stupire la fidanzata con un meraviglioso regalo. Tramite Instagram, l’ex corteggiatore ha voluto condividere con i fan la sorpresa che ha in serbo per Teresa. Utilizzando la scusa di una visita ai musei Vaticani, Teresa è stata bendata e portata in aeroporto. Il tutto è stato organizzato con la collaborazione di un’agenzia di viaggio verso una meta ancora sconosciuta ai follower.