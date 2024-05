Andrea Dal Corso, seconda proposta di matrimonio a Teresa: la sponsorizzazione dietro

A distanza di più di un anno dalla proposta di matrimonio che Andrea Dal Corso ha fatto a Teresa Langella, ne è arrivata una seconda. In occasione della loro vacanza a Marrakech, l’ex corteggiatore ha deciso di farne un’altra per sponsorizzare una location da urlo.

LA SECONDA PROPOSTA – Attualmente a Marrakech, l’ex volto di Uomini e Donne ha spiazzato i numerosi fan con una seconda proposta di matrimonio. Andrea, infatti, ha pubblicato un commovente reel in cui chiede alla sua ragazza di sposarlo. Dietro a questo romanticismo, però, c’è altro.

Il breve filmato è girato in una pazzesca location a Marrakech, dove Andrea conduce Teresa, con una benda agli occhi, davanti a una tavola apparecchiata e ad una bellissima piscina. Una volta che la fidanzata ha aperto gli occhi, l’ex volto di UeD si è inginocchiato e le ha chiesto per la seconda volta di sposarlo.

“Terry si immaginava qualcosa.. ma non tutto questo!!♥️”, ha così scritto Dal Corso sotto al romantico video. Ha poi aggiunto: “Abbiamo lasciato Terry all’ oscuro di tutto (volutamente!) per farle vivere appieno l’emozione del momento! Ci siamo emozionati entrambi come fosse la prima volta!”.

Dopo questo romanticismo, però, c’è anche la sponsorizzazione. Andrea, infatti, ha voluto anche citare il nome del luogo in cui è stato girato il video, sottolineando come questa location sia perfetta anche per una proposta di matrimonio.