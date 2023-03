Nei giorni scorsi è finito nuovamente nel mirino del gossip un noto e amato volto di Uomini e Donne, Andrea Damante. Stando agli ultimi rumors, infatti, l’ex tronista sarebbe in crisi con Elisa Visari, sua fidanzata. Davanti a queste voci di corridoio, c’è chi spera a un possibile ritorno di fiamma tra il dj veronese e la sua ex storica, Giulia De Lellis.

Sebbene siano in tanti a sperare a rivedere i due ex volti di UeD insieme, ad affievolire queste speranze è stato Giacomo Urtis. L’ex gieffino, infatti, ha preso parte a un evento in cui erano presenti anche Giulia e Andrea, raccontando ciò che ha visto.

LA VERSIONE DI URTIS – È risaputo che la prima rottura tra Andrea e Giulia è avvenuto a causa dell’ex tronista. L’influencer aveva scoperto dei messaggi che l’ex tronista scambiava con alcune ragazze. Da alcune voci di corridoio, sembrerebbe che la cosa si sia ripetuta anche con la Visari.

Recentemente Chi è tornato a parlare dell’ex coppia, rivelando che i due sono stati visti insieme a una festa. A smentire questo gossip, però, è stato Giacomo. Urtis, contattato da Fanpage.it, ha spiegato che Damante e Giulia De Lellis non sarebbero affatto arrivati insieme all’evento. L’ex volto del GF Vip ha inoltre aggiunto:

“La festa si è svolta all’interno della discoteca Redroom di Milano giovedì scorso, durante la settimana della moda. Era stata organizzata per il compleanno di Pietro Tavallini, agente molto noto nel mondo dello spettacolo. Perché rappresenta diversi personaggi internazionali. Tra i suoi clienti ci sono star del calibro di Paris Hilton, Heidi Klum e Pamela Anderson. Anche per questo le sue feste sono sempre molto ben frequentate.

So che con Damante e De Lellis sono molto amici. Ero all’entrata e ho visto entrare prima Andrea Damante e, circa mezz’ora dopo, Giulia De Lellis. Non sono arrivati insieme mano nella mano e non li ho visti in atteggiamenti intimi. Poi si tratta di una discoteca, era tutto un po’ al buio con le luci rosse. Damante è salito in consolle a suonare e in quel momento non erano insieme”.