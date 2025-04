Asia Nuccetelli, su Andrea Damante e Giulia De Lellis: “Era tutto costruito a tavolino”

Asia Nuccetelli, a distanza di anni torna a parlare di Andrea Damante e Giulia De Lellis; durante un’intervista con “No Lies”. La figlia di Antonella Mosetti ed il d-j hanno partecipato alla medesima edizione del “Grande Fratello Vip”.

Durante la loro convivenza, durata circa due mesi, la giovane sembrava essersi invaghita dell’ex tronista. Tali atteggiamenti non passarono inosservati agli occhi della Ceo di Audrer, che, appena ebbe occasione, intervenne. Giulia, acclamata dal pubblico, chiese alla ventenne di prendere le distanze dal fidanzato. Da lì, scoppiò la bomba.

Ad oggi, Asia commenta il fatidico episodio, così: “Lei (Giulia De Lellis) sapeva benissimo che non c’era nulla di cui preoccuparsi. Credo sinceramente che non sia una persona cattiva. Però ha creato quella situazione. E lei sapeva perfettamente che non c’era nulla di cui preoccuparsi. Lo sapeva benissimo.”

“Col senno di poi, capisco che certe cose siano state costruite a tavolino. Perché, se sei così gelosa del tuo compagno da non permettergli neanche un’amicizia con un’altra persona, allora non lo lasci partecipare al Grande Fratello. Perché lì dentro è inevitabile instaurare rapporti più profondi del semplice “buonasera” o “buonanotte”.

Ha aggiunto: “Lui mi aveva dato una sua maglietta per allenarmi, perché non ne avevo. Facevo palestra solo perché lì dentro non c’era molto altro da fare, anche se in realtà la odio. E da lì è partito tutto. Tutto è stato un po’ costruito, parliamoci chiaro. Questa è la verità. E una volta uscita, quella storia è stata alimentata fino all’estremo”.