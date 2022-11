Andrea Damante, attimi di paura: crolla il soffitto di una discoteca in cui è ospite

Recentemente tornato al centro dell’attenzione per la confessione choc a Emigratis, nelle scorse settimane Andrea Damante è stato protagonista di una brutta disavventura. A raccontarlo sono stati coloro presenti alla scena, attraverso alcuni video pubblicati sui social.

ATTIMI DI PAURA PER L’EX TRONISTA – Venerdì 14 ottobre Damante è stato ospite in un locale a Vercelli, precisamente la discoteca Globa. Oltre ad essere l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea è un noto e amatissimo dj. Il ragazzo, quindi, è stato invitato in veste di dj, facendo così divertire e ballare i suoi tantissimi fan.

Durante l’esibizione del dj veronese, però, è accaduto l’inaspettato. Il soffitto del locale è crollato sulle teste dei presenti, così come documentato da alcuni video condivisi su TikTok. Fortunatamente non è accaduto nulla né ad Andrea né ai clienti della discoteca, proprio per questo alcuni dei presenti hanno deciso di prendere sul ridere questa brutta disavventura.

Una delle ragazze presenti quella sera ha deciso di pubblicare un breve video su TikTok in cui ha documentato l’accaduto, commentandolo così: “Vai a vedere Damante ma cade il soffitto appena entra“. Nonostante la brutta disavventura, c’è chi ha preso con ironia e divertimento il tutto: “Vercelli regala emozioni” o “Che dire… Ha spaccato“.

LA CONFESSIONE CHOC A PIO E AMEDEO – Come già anticipato, a spiazzare il pubblico di Mediaset è stata la confessione che Andrea Damante ha fatto ai microfoni di Emigratis. Parlando della fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis, a Pio e Amedeo il dj veronese ha rivelato:

“Ho iniziato facendo il tronista, lì mi sono fidanzato con Giulia De Lellis. Se è vero che mi facevo le amiche? Le amiche no. Però mi ha beccato. Ho lasciato Whatsapp collegato al computer. Se c’erano scambi di cose intime? No. Non mi ricordo cosa c’era scritto nei messaggi. A un certo punto mi ha spaccato tutta casa. Quante volte l’ho tradita? Solo una…vabbè è capitato un paio di volte”.