Andrea Damante con la piccola Matilde: pronto a diventare papà?

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono sempre più vicini da quando sono ritornati insieme. Oggi Andrea è andato a Pomezia dove ha visto la nipotina di Giulia che adora. E’ pronto a diventare papà?

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS: UN GIORNO IN PISCINA – Damante, dopo essere stato in Salento per una pausa dal suo lavoro da dj ha raggiunto Giulia De Lellis a Pomezia nella casa con la sua famiglia.

Lì ha incontrato la piccola nipotina di Giulia, Matilde con la quale ama giocare e passare del tempo. In una storia su Instagram ha anche ammesso di essere pronto a diventare papà e che gli piacerebbe. Forse i due hanno in progetto una famiglia?

Sicuramente si sposeranno anche se non hanno ancora dichiarato nulla nè per quanto riguarda la notizia vera e propria, su dove si svolgerà la cerimonia e come, nè su una presunta data. Nonostante questo, però, sappiamo che è una notizia del tutto vera.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS: PRONTI PER UNA FAMIGLIA? – Pare che i due siano già pronti per una famiglia. Hanno infatti adottato un cane che amano e trattano come un figlio. Si chiama Tommaso Kolwaski, un cucciolo di volpino di Pomerania.