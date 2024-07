Andrea Damante, di nuovo insieme a Elisa Visari? Un video confermerebbe il ritorno di fiamma

A tornare nuovamente nel mirino del gossip sono stati Andrea Damante ed Elisa Visari. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, tra i due sarebbe in corso un ritorno di fiamma. Nelle scorse ore Gabriele Parpiglia ha pubblicato un video che non lascia spazio ai dubbi.

IL VIDEO CHE CONFERMA IL RITORNO DI FIAMMA – Sembrava che tra il dj veronese e la giovane attrice fosse definitivamente finita. Negli ultimi mesi, infatti, si è vociferato di un presunto flirt tra Elisa e Simone Susinna, mentre su Andrea si era vociferato di un possibile ritorno di fiamma con Giulia De Lellis.

Negli ultimi giorni, però, sono iniziati a circolare diversi rumors che parlavano di una possibile riappacificazione tra Damante e la Visari. Alcune voci di corridoio, infatti, hanno raccontato che concluso il matrimonio di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, l’ex tronista è subito volato ad Ibiza.

Riguardo al viaggio ad Ibiza, Deianira Marzano aveva rivelato: “Ieri in tarda serata Andrea Damante è volato ad Ibiza per riprendersi Elisa e l’ha portata via con sé. Come vi ho sempre detto, fondamentalmente lui torna sempre a riprendersela. Come si ritiene lui, “è sotto un treno” per Elisa ed anche lei lo è”.

A confermare il presunto ritorno di fiamma è stato anche Gabriele Parpiglia che ha rivelato: “Ieri sera a Formentera: pace fatta e ritorno ufficiale tra…Andrea Damante ed Elisa Visari.” . Successivamente il giornalista ha pubblicato un video di Andrea ed Elisa che non lascia spazio ai dubbi, dove i due erano a cena insieme e si mostravano in atteggiamenti intimi.