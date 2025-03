Andrea Damante, diventerà papà? L’inaspettato scoop

Andrea Damante ed Elisa Visari potrebbero presto diventare genitori per la prima volta. L’indiscrezione, lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, sta rapidamente facendo il giro del web. Secondo quanto riportato, la modella sarebbe in dolce attesa e il parto sarebbe previsto per settembre.

PRESTO PAPÀ? – La notizia, ancora non confermata ufficialmente dalla coppia, sarebbe stata svelata da alcune amiche della Visari, che avrebbero condiviso la novità con Marzano. A rafforzare i sospetti anche un video diventato virale su TikTok, in cui si intravede un accenno di pancino, dettaglio che non è passato inosservato ai fan.

Damante e Visari stanno insieme dal 2020 e, nonostante alti e bassi, sembrano oggi più uniti che mai. Dopo una crisi che li ha tenuti lontani per un periodo, i due hanno ritrovato l’intesa, decidendo di tenere la loro relazione lontana dai riflettori. Da qualche mese, infatti, appaiono molto meno sui social, scelta forse dettata dalla volontà di proteggere la loro intimità dalle voci che spesso li hanno travolti.

Tra i motivi di tensione passati, anche i continui rumors su presunti ritorni di fiamma tra Damante e la sua ex storica, Giulia De Lellis. Voci mai confermate, mentre De Lellis oggi è sentimentalmente legata al rapper Tony Effe.

Ma le sorprese non finiscono qui. Secondo le stesse fonti, Damante avrebbe anche chiesto a Elisa di sposarlo. Una proposta che, unita alla notizia della presunta gravidanza, darebbe alla coppia un motivo in più per sorridere.

Dopo un 2024 turbolento, il nuovo anno sembra aver portato una ventata di serenità. A Capodanno i due erano insieme a Sharm El Sheik, apparsi felici e complici nelle foto condivise dalla spiaggia. E ora, l’ipotesi di una famiglia in arrivo.

In attesa di una conferma ufficiale, i fan restano con il fiato sospeso. Ma se le indiscrezioni si riveleranno vere, Damante e Visari sarebbero davvero pronti a iniziare un nuovo e meraviglioso capitolo della loro storia.