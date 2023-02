Andrea Damante, è finita con Elisa Visari? “È ufficiale”

Da settimane ad essere finiti nel mirino della cronaca rosa sono stati Andrea Damante ed Elisa Visari. Stando agli ultimi rumors, la coppia sarebbe attraversando un periodo di forte crisi. Poche ore fa, però, ci sarebbe stato un aggiornamento. Da quanto emerso, la storia d’amore dell’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe giunta al capolinea. Cosa sta succedendo?

È FINITA? – Sempre molto attivi sui social, Elisa e Andrea è da diverso tempo che non si mostrano insieme. I due, infatti, non postano più foto o video che li ritraggono felici e innamorati come facevano fino a poco tempo fa. Tutto ciò ha fatto pensare che tra i due ci sia aria di crisi.

Dopo questi primi rumors, a rivelare che tra i due giovani vip sarebbe finita sarebbe The Pipol. La nota pagina di gossip, infatti, è intervenuta sulla questione e ha confermato le recenti voci, aggiungendo che non si tratterebbe di crisi, ma di una vera e propria rottura tra i due:

“I rumors si trasformano in certezza!

La storia d’amore tra Elisa Visari e Andrea Damante è ufficialmente finita.

I due non sono più vicini ormai da settimane, e la possibilità di recupero del loro rapporto sembra essere molto distante…”.



Non si sa nulla sui motivi che hanno portato la giovane attrice e il dj veronese a mettere un punto alla loro love-story. Inoltre, i due protagonisti del gossip non hanno né smentito né confermato questa notizia, preferendo rimanere in silenzio senza pubblicare alcun commento. Non resta altro, quindi, che attendere un nuovo aggiornamento sulla questione. Una cosa, però, è sicura: non ci sarà alcun ritorno di fiamma tra Damante e Giulia De Lellis. L’influencer è infatti felicemente fidanzata con Carlo Berretta.