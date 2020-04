Andrea Damante e Giulia De Lellis, di nuovo insieme in televisione

Il ritorno di fiamma di Andrea Damante e Giulia De Lellis è uno degli argomenti principali del gossip. In queste settimane, infatti, i social non hanno fatto altro che parlare di loro due, della loro decisione di dare un’altra possibilità al loro amore. Ora che è stata ormai confermato anche dai due diretti interessati, arriva il ritorno anche in televisione.

LA COPPIA DI NUOVO IN TV – Come già annunciato, molti programmi hanno iniziato a mandare in onda le repliche delle puntate già andate in onda. Verissimo, però, ha deciso di regalare qualche novità al suo pubblico. Proprio per questo, ogni sabato pomeriggio vengono mandati in onda dei brevi video messaggi da parte degli ospiti. Questo sabato 11 aprile, gli ospiti che manderanno il loro piccolo, ma intenso filmato saranno proprio Giulia e Andrea.

L’ANNUNCIO DELLA TOFFANIN – Ad annunciare questi attesissimi ospiti è stata Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo, sui social: “Giulia De Lellis manderà un videomessaggio a Verissimo e a tutti voi! Vi aspettiamo sabato su Canale 5 con una puntata speciale. Non solo. Anche Andrea Damante sabato racconterà come sta vivendo questo particolare momento”.

IL RITORNO DI FIAMMA – Per settimane l’intero web è andato alla ricerca di indizi che potessero confermare questo ritorno di fiamma. All’annuncio della rottura tra Giulia e Andrea Iannone, gli utenti hanno subito iniziato a insinuare che dietro questa scelta ci fosse l’ex tronista. I fan, infatti, non hanno mai smesso di sperare e, dopo vari indizi e la conferma di Gabriele Parpiglia, è giunto il primo avvistamento. L’influencer e Damante sono stati infatti paparazzati insieme mentre stavano facendo la spesa insieme. Le foto, uscite sul settimanale Chi, sono state la conferma ufficiale di questo ritorno di fiamma.

QUARANTENA INSIEME – Dopo la rivelazione di Parpiglia che vedeva Giulia e Andrea trascorrere la quarantena insieme, è stato lo stesso Damante a confermare. In una diretta Instagram insieme al duo comico Pio e Amedeo, l’ex tronista ha ufficializzato il loro ritorno di fiamma. Inoltre, ha fatto sapere che l’ex corteggiatrice lo sta viziando: “Io e lei ci siamo sempre voluti bene. Oggi mi ha cucinato l’amatriciana, da brava romana la fa molto buona”.