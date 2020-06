Andrea Damante e Giulia De Lellis: lo scatto insieme

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono sempre più vicini. Se inizialmente nessuno dei due cercava di pubblicare storie o video insieme per preservare il rapporto iniziato di nuovo da poco, adesso stanno riprendendo a pubblicare vari post insieme e naturalmente i fan sono impazziti riempendoli di visualizzazioni e like.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS: LA FOTO INSIEME – Andrea Damante ha pubblicato, nelle ultime ore, una foto mentre sono in vacanza. In particolar modo probabilmente stanno trascorrendo una giornata al mare e infatti si trovano in barca.

Nella foto di cui vi abbiamo appena parlato i due appaiono felici insieme, su di una barca mentre sono in costume da bagno. Lui l’abbraccia e lei è stesa a prendere il sole col suo costume rosso. Sembrano molto felici ed affiatati.

Qui,di seguito, vi mostriamo la foto di cui vi abbiamo parlato pubblicata dallo stesso Damante:

DAMELLIS: PERCHE’ CON GLI ALTRI NON HA FUNZIONATO? – A vederli insieme, così vicini e felici, come si evince dall’ultimo post pubblicato, viene da pensare come mai con gli altri non abbia precedentemente funzionato.

Anche gossipetv.com ha fatto alcune ipotesi. Noi possiamo affermare che se con Iannone, Sara Croce, Claudia Coppola o Irama non ha funzionato è solo perché la chimica non si può spiegare e quello che traspare da Damante e Giulia quando sono insieme non si trova facilmente.

Nonostante fosse passato del tempo, e i due oggi non sono più i ragazzini che erano all’epoca di ”Uomini e Donne” e della scelta che fece Damante, la loro armonia e sintonia non è svanita, anzi sono più uniti e vicini che mai.