Andrea Damante e la sua nuova fiamma: fermati dalla polizia?

Andrea Damante, l’ex di Giulia De Lellis, etichettato ormai come ‘traditore seriale’ è tornato a far parlare di sè nelle ultime ore. Stavolta si tratta di qualcosa successo con la sua nuova fiamma.

ANDREA DAMANTE: UN NUOVO AMORE – Ebbene si, dopo Giulia De Lellis con Andrea Iannone, anche Andrea Damante è andato avanti con la sua vita. Sembra aver trovato un nuovo amore e stavolta pare addirittura che sia intenzionato a fare le cose sul serio. La nuova ragazza si chiama Claudia Coppola, una tennista italiana e una modella

IL VIAGGIO A MIAMI: CLAUDIA COPPOLA FERMATA DALLA POLIZIA? – Pare che la ragazza in aereoporto per Miami sia scomparsa e che Andrea Damante abbia girato un video scherzoso nel quale la cercava. Proprio mentre riprendeva il posto intorno a sè è stata avvistata la ragazza insieme alla polizia. Dunque niente di grave e la giovane tennista è stata subito ritrovata. I due hanno deciso per ora di vivere la loro storia al di fuori dei rumors e dei social. Sarà la volta buona per Damante?