Andrea Damante, gesto inaspettato nei confronti di Giulia De Lellis

Andrea Damante ha deciso di ricambiare il like lasciato giorni fa dalla sua ex fidanzata Giulia De Lellis

Recentemente si è parlato della fine della relazione tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. I due non sono più stati visti insieme e Giulia ha manifestato la sua posizione mettendo un “like” sotto un post dell’ex storico fidanzato Andrea Damante. Al momento sembra che anche il deejay sia in procinto di rimanere single, in crisi con Elisa Visari.

Damante ricambia il “like”

Attualmente, molti si chiedono cosa stia succedendo tra Andrea Damante ed Elisa Visari. La coppia, composta dal deejay e dalla famosa influencer, ha mantenuto una relazione stabile per diversi anni, con qualche alti e bassi ma nel complesso solida. Tuttavia, di recente, sotto uno degli ultimi post di Instagram di Damante, è apparso un “like” da parte dell’ex storica fidanzata Giulia De Lellis.

Il deejay veronese ha così deciso di ricambiare il like a sua volta supportando un progetto lavorativo dell’ex fidanzata. Infatti, la pagina ufficiale della linea skin care e beauty di Giulia De Lellis ha pubblicato un video in cui si annuncia l’apertura del primo “pop-up” a Roma. L’influencer ha pubblicato il post tra le sua stories ed è arrivato il like di Andrea Damante.

Ritorno di fiamma?

Tra le varie ipotesi sulla fine della relazione tra Giulia e Carlo, alcune indiscrezioni suggeriscono che la madre di Beretta abbia giocato un ruolo nella rottura, mostrando disapprovazione verso la relazione della ragazza e il suo coinvolgimento nel mondo del web. L’interruzione reciproca del seguimento sui social tra entrambi gli ex partner ha attirato l’attenzione del pubblico di Instagram, che potrebbe aver interpretato questo gesto come un segno della loro definitiva separazione.

Nonostante ciò, sulle loro pagine social rimangono ancora foto, dediche e video romantici di coppia, il che ha portato alcuni a speculare che Visari e Damante potrebbero aver litigato e deciso di compiere questo gesto come atto di rappresaglia.

Allo stesso tempo, alcune voci alimentano la possibilità che Giulia e Andrea stiano segretamente riprendendo a frequentarsi, rinverdendo un amore forte e appassionato che li ha legati per anni e che potrebbe essere difficile da dimenticare.