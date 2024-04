Andrea Damante ha preso a pugni Simone Susinna? Le indiscrezioni

Secondo quanto riportato da Dillinger News, portale diretto da Fabrizio Corona, sembra che ci sia stata una rissa tra il DJ veronese e ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante, e il modello e attore siciliano, Simone Susinna.

Al centro della discussione sembra esserci Elisa Visari, ex fidanzata di Damante, la quale, secondo indiscrezioni recenti, sembra frequentare attualmente Susinna. Un audio pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del portale sembra rivelare quanto accaduto nei giorni scorsi in una nota discoteca di Milano, Hollywood.

La segnalazione

“Damante ha tirato due pugni a Susinna e quello manco ha reagito, giovedì scorso all’Hollywood. L’ha fatto davanti a tutti, c’era Susinna giù con l’ex di Damante. Damante è sceso, ha tirato due pugni e se n’è andato”, ha detto Corona.

Anche Gabriele Parpiglia ha recentemente riportato un’indiscrezione riguardante la rottura tra l’ex tronista e l’attrice romana. Pare che Damante si sia recato in un locale per riconciliarsi con la Visari, ma invece l’abbia trovata in compagnia di Susinna.

Ma le sorprese non finiscono qui. Secondo il giornalista, Elisa avrebbe deciso di interrompere la relazione con Andrea, che durava da quattro anni, dopo aver scoperto dei messaggi tra lui e la sua ex storica, Giulia De Lellis:

“In uno dei locali che frequenta Giulia, il Volt, si è presentato Andrea Damante per tentare di riprendere la sua ex Elisa Visari. Ma quando è andato lì la ha trovata con Simone Susinna. Perché è finita però la storia tra Andrea Damante ed Elisa Visari? Che tra l’altro convivevano, stavano insieme da 4 anni. È finita perché pare che la Visari abbia trovato dei messaggi tra Damante e la sua ex storica Giulia de Lellis, che stava con Carlo Beretta. Quindi ha preferito sloggiare quando ha rivisto un film già visto, e sulla sua strada è arrivato Simone Susinna, che noi conosciamo perché era l’ex migliore amico di Michele Morrone”.