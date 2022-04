Andrea Damante, il dubbio degli utenti di Instagram: “In crisi con la Visari?”

Dopo la fine della sua turbolenta storia con Giulia De Lellis, Andrea Damante da più di un anno ha voltato pagina. Il dj veronese è infatti legato sentimentalmente a Elisa Visari, una giovane attrice. Da un po’ di tempo, però, alcuni utenti su Instagram hanno iniziato a pensare che tra la coppia ci sia aria di crisi.

ANDREA E LA VISARI IN CRISI? – Nei giorni scorsi la pagina Instagram Veryinutilpeople ha condiviso un dm in cui un utente chiedeva informazioni sulla coppia. Oltre a condividere il messaggio, la pagina ha ironicamente risposto così:

“Secondo fonti vicine alle bimbe di Giulia sarebbero in crisi. Secondi fonti vicine alle bimbe del Dama non è vero. Secondo fonti vicine a me stesso non lo so”.

Successivamente Very ha condiviso sempre nelle sue IG Stories uno screenshot che mostra una foto che Elisa ha postato sul noto social, evidenziando il commento lasciato dal Dama. Sempre con ironia, la pagina Instagram ha infatti così commentato la storia: “Si amano ancora, c’è un commento sotto l’ultimo post”.

Tra i due, quindi, non ci sarebbe alcuna crisi. Semplicemente, a differenza di altre coppie formate da volti noti, i due ragazzi sono più riservati riguardo la loro storia. Recentemente la coppia è tornata al centro dell’attenzione grazie alla loro presenta a MTV Cribs. Andrea ed Elisa, infatti, hanno così mostrato l’appartamento in cui convivono nel centro di Milano.