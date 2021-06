Andrea Damante, Isola dei Famosi: non sfugge il commento dopo la puntata

All’occhio attento degli utenti di Instagram non è sfuggita una IG Story condivisa da Andrea Damante dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Tra gli ospiti in studio, c’è stato anche il dj veronese, venuto per supportare Ignazio Moser, suo amico. Da quanto emerso dalla storia su Instagram, però, sembra che qualcosa abbia infastidito l’ex tronista di Uomini e Donne.

IL COMMENTO SUI SOCIAL – Come accaduto anche nelle scorse puntate, anche durante la semifinale sono giunti gli affetti di alcuni ex o attuali naufraghi. Proprio per questo Damante è giunto nello studio dell’Isola dei Famosi, pronto per fare il tifo per Moser, tra i finalisti del reality.

Ieri sera è andata in onda una puntata ricca di sfide e televoti che ha visto il pubblico decretare i sei finalisti. Proprio per questo motivo Andrea non è potuto intervenire se non per parlare con Moser, incoraggiandolo a resistere in questi ultimissimi giorni. A differenza quindi degli altri appuntamenti, in questo gli ospiti presenti in studio non hanno parlato molto.

Sarà stata la poca possibilità di intervenire in puntata che ha portato il dj a condividere la IG Story che sta facendo discutere. Inquadrando lo schermo che mostra l’orario, il dj veronese ha taggato l’amico Moser, scrivendo solo “Due parole”.

Che questa storia non sia un velato attacco rivolto al programma? Sono tante le ipotesi nate attorno a questa storia. Che cosa ha voluto dire Andrea Damante con quella storia? Avrà voluto intendere il fatto di essere stato invitato solo per dire due parole?