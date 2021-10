Andrea Damante, la segnalazione su di lui e Giulia: “Non si sono nemmeno salutati”

Sebbene la storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sia terminata ed entrambi abbiano voltato pagina, non passa inosservato ogni gossip che li coinvolge. Qualche ora a Veryinutilpeople è giunta la segnalazione di un utente che, come Andrea e la De Lellis, era a cena a Casa Azzurri. Cosa è accaduto?

“Non si sono nemmeno salutati” – Da come emerso dalle IG Stories che l’ex coppia di Uomini e Donne ha condiviso, i due erano a cena a Casa Azzurri. Ovviamente la coincidenza non è affatto passata inosservata per i fan dei due ex protagonisti di UeD, che ancora sperano in un riavvicinamento.

A distanza di qualche giorno da quella sera, sempre a Veryinutilpeople è giunta la segnalazione di una follower. Condivisa nelle IG Stories della pagina, anche la ragazza, come Andrea e Giulia, quella chiacchieratissima sera era a cena nel locale milanese.

Stando a quanto raccontato dall’utente, è giunta a Casa Azzurri nello stesso momento di Damante, quest’ultimo in compagnia di Elisa Visari. Giulia, invece, è arrivata dopo insieme a Francesco Facchinetti e alla moglie. Alla follower di Veryinutilpeople, però, non è sfuggito un dettaglio.

“Tavoli diversi, mai detti una parola”, ha raccontato la ragazza, continuando: “Li ho proprio osservati che ero curiosa e sono certa che non si siano manco salutati”. Per finire, l’utente di Instagram ha aggiunto che il suo tavolo era a fianco a quello di Andrea Damante, quindi ha avuto modo di vederli per tutta la sera.