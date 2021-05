Andrea Damante, l’accordo con Giulia per Tommy: “Abbiamo preso una decisione…”

Nonostante la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sia giunta al capolinea da mesi, ancora oggi i due continuano a far parlare di sé. Ad attirare l’attenzione, questa volta, sono state le recenti dichiarazioni che il dj veronese ha rilasciato, parlando di una decisione presa con l’ex fidanzata e che riguarda il cagnolino Tommaso.

“Abbiamo preso una decisione…” – Con la loro turbolenta storia d’amore, gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno fatto spesso discutere. Il loro inaspettato ritorno di fiamma, aveva infatti fatto impazzire il gossip, così come il loro addio, avvenuto pochi mesi dopo. I due, però, sembra abbiano definitivamente voltato pagina. Attualmente, infatti, l’ex corteggiatrice è impegnata con Carlo Beretta, mentre Damante è fidanzato con la giovane attrice, Elisa Visari.

Sebbene i due si siano lasciati, c’è qualcuno che li tiene ancora legati: Tommy. Durante il loro ultimo ritorno di fiamma, i due ex fidanzati avevano deciso di prendere un cagnolino, precisamente uno Spitz di Pomerania chiamato Tommaso Kowalski. Finita la loro storia, inizialmente i due avevano deciso di trascorrere il tempo con il cucciolo in modo equo.

Stando alle ultime rivelazioni dell’ex tronista, le cose sarebbero totalmente cambiate. Durante la puntata de Il Punto Z, programma condotto da Tommaso Zorzi, Andrea Damante, tramite telefono, ha rivelato la decisione presa con l’influencer:

“Giulia e io abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più vivere in questo modo perché non sarebbe stato affatto salutare. Era un regalo per Giulia ed è giusto che rimanga con lei, insieme abbiamo deciso che questa è la migliore soluzione”.