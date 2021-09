Andrea Damante, le indiscrezioni di Alessi: “Voci di corridoio dicono che…”

Nuovamente al centro dell’attenzione è la chiacchieratissima coppia formata da Andrea Diamante ed Elisa Visari. A parlare della love-story è il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che si è lasciato andare ad alcune indiscrezioni sui due ragazzi.

“Una dichiarazione abbagliante” – Negli ultimi tempi la giovane coppia sta facendo sognare gli utenti di Instagram con le loro romantiche dediche. Qualche giorno fa, il dj veronese si è lasciato andare ad una dolce e bellissima dichiarazione: “Ti amo piccola Dea”.

Riguardo queste parole, ha voluto dire la sua anche Alessi. Il direttore del noto giornale ha infatti così commentato: “La dichiarazione d’amore è talmente abbagliante che mi sembra quasi disonesta…”.

Sempre su Novella 2000, Alessi si è lasciato andare ad un’inaspettata rivelazione. Stando ad alcune voci di corridoio, Andrea ed Elisa potrebbero presto diventare genitori.

“Dopo questa bellissima dedica cosa potrà scrivere adesso Elisa per ricambiare? Qualcuno mi dice con un bambino…E lo dà pure per certo…”, ha così dichiarato il giornalista su Novella 2000. Sarà davvero così? Lo stesso Alessi ha voluto specificato di non esserne sicuro al cento per cento. Non resta altro che attendere la smentita o laconferma da parte della coppia.