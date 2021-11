Andrea Damante, l’ultimo scatto con Elisa Visari: simile a quello dell’ex Giulia De Lellis

Da mesi Andrea Damante ha voltato definitivamente pagina, chiudendo il capitolo “Giulia De Lellis“. Dopo una turbolenta love-story con l’influencer, il dj veronese ha ritrovato l’amore con Elisa Visari, una giovane attrice con cui ormai il ragazzo fa coppia fissa.

Sebbene l’ex coppia di UeD sia oramai un ricordo lontano, l’ultimo scatto condiviso da Damante non è sfuggito all’occhio attento degli utenti dei social per un dettaglio: è simile ad una vecchia immagine.

LA FOTO SIMILE A QUELLA CON L’EX – Sia Andrea che Elisa sono molto attivi sui social, condividendo con i follower i loro tanti momenti di coppia. Recentemente l’ex tronista ha voluto rendere pubblica una foto che lo ritrae al fianco della fidanzata. Nulla di strano se non fosse per l’incredibile somiglia con una scattata in passato con Giulia.

Nononostante la complicità e la felicità che traspare dallo scatto, i fan dei “Damellis” non sono riusciti a non notare la somiglianza con l’immagine condivisa in passato con la De Lellis. Tutto ciò ha scatenato non poche chiacchiere, suscitando la nostalgia degli appassionati di Uomini e Donne.

CAPITOLO CHIUSO – Sebbene ci sia chi ancora spero nell’ennesimo ritorno di fiamma Andrea e Giulia hanno definitivamente chiuso il capitolo della loro storia d’amore. Se nel cuore di Damante c’è Elisa, la De Lellis è anche felicemente fidanzata con Carlo Beretta. Inoltre, da quanto emerso recentemente, l’ex coppia del dating show sarebbe stata beccata insieme, dimostrando di aver superato i vecchi rancori.

