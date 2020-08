Andrea Damante, nuova indiscrezione: Chi rivela un retroscena dietro la crisi dei Damellis

Se in tanti erano stati felici di rivedere Andrea Damante e Giulia De Lellis nuovamente insieme, pare che l’idillio sia già giunto al capolinea. Nelle ultime settimane si era iniziato a vociferare di una presunta crisi, rumors confermato dalla stessa coppia. A parlarne era stata soprattutto la De Lellis, descrivendo il periodo come “un momento particolare della nostra crisi”.

Durante queste afose giornate di agosto, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati distanti. Il dj veronese si esibito in vari locali, chiacchieratissima la serata in Sardegna, dove sul palco c’è stato anche Ignazio Moser. Giulia, invece, è stata avvistata in barca con Carlo Beretta, amico della coppia. Riguardo la crisi dei Damellis, Chi ha deciso di rivelare uno dei motivi che avrebbe portato a questa separazione.

“La sua estate è ricca di colpi di scena” – Gabriele Parpiglia, una delle penne del settimanale, ha voluto rivelare un indiscrezione riguardo i motivi della crisi tra Andrea e Giulia. Le rivelazioni, però, non sono finite. Infatti, Parpiglia ha voluto parlare anche della vicinanza tra la De Lellis e Beretta, molto discussa nel gossip.

“L’influencer Giulia De Lellis sui social ha promesso che, quando avrà qualcosa da dire, lo farà lei in prima persona, in questo periodo che ha definito ‘per niente wow’. Eppure la sua estate – iniziata a Forte dei Marmi con Andrea Damante e finita in Sardegna in barca con Carlo Beretta, amico di entrambi ( ed ex di Dayane Mello) è ricca di colpi di scena. Giulia e Andre sia erano ritrovato proprio poco prima del lockdown. Ma quando tutto sembrava filare liscio, i due si separano“, così si legge sulle pagine di Chi.

“Damante ha confidato ad amici…” – Stando a quanto scrive Parpiglia, a mettere in discussione la storia d’amore non è stata l’influencer, ma Andrea:

“Damante confida ad amici d non essere più sicuro del suo amore per Giulia, mentre lei invece sognava di mettere su casa con il suo fidanzato storico”. Il giornalista ha proseguito, spiegando che, attualmente, Andrea ha deciso di trascorrere del tempo con la sua famiglia.

“Nuova storia in vista?” – Il magazine ha concluso con un quesito che in tanti si stanno ponendo. Infatti, mentre Andrea era in compagnia degli amici in Costa Smeralda, la De Lellis era sulla barca di Beretta: “Nuovo amore in vista?”.