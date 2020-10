Andrea Damante, nuove segnalazioni: flirt in corso con Elisa Vasari?

Uno dei personaggi spesso al centro del gossip è certamente Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne. Negli ultimi mesi, a farlo finire sotto i riflettori è stata la sua chiacchieratissima storia con Giulia De Lellis, apparentemente giunta nuovamente al capolinea. Nelle scorse ad attirare l’attenzione dei fan del Dama sono state alcune segnalazioni che lo hanno visto protagonista insieme a Elisa Vasari.

COSA C’È TRA LUI ED ELISA? – Solo qualche settimana fa i due erano apparsi insieme in una IG Stories, durante una cena in compagnia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, amici del dj. A condividere la storia su Instagram è stata la piccola Rodriguez, inconsapevole di far finire l’amico al centro del gossip. A far scoppiare la curiosità dei social è però una foto scattata proprio ieri sera.

Nota attrice sia televisiva che cinematografica, Elisa è stata nuovamente avvistata insieme a Damante. Stando a quanto trapelato, entrambi sono stati ospiti di un evento di Ignazio nel locale milanese Just Cavalli. Nelle stories di Moser, infatti, c’è una foto che mostra Andrea seduto isieme all’attrice romana.Inoltre, secondo alcune voci i due anche dopo l’evento avrebbero trascorso insieme la serata.

A creare ulteriore gossip è stato un presunto direct inviato dalla stessa Vasari che confermerebbe il flirt con Damante. Recenti sviluppi avrebbero smentito il tutto, rivelando che in realtà si sarebbe trattato di un fake.

LA CONVERSAZIONE CON DEIANIRA – La nota opinionista Deianira Marzano ha deciso di voler chiarire la situazione, scrivendo direttamente a Elisa. La ragazza ha smentito assolutamente che il dm incriminato proviene dal suo profilo. Alla domanda della Marzano riguardo un chiarimento riguardo il suo rapporto con Andrea Damante, l’attrice ha visualizzato senza però rispondere. Cosa sta accadendo tra i due?