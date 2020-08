Andrea Damante, periodo di distanze: inaspettato cambio look

Non si è fatto altro che parlare della presunta crisi che ha colpito la coppia formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo tanto chiacchierare, i due protagonisti del gossip hanno deciso di svelare il mistero. A stupire, però, è l’inaspettato cambio look dell’ex tronista di Uomini e Donne.

CAMBIO LOOK – In queste ultime settimane i Damellis stanno vivendo un periodo di distanza. Damante si trova attualmente in giro per il Sud Italia, impegnato ad esibirsi nei vari locali notturni. Giulia, invece, è tornata da qualche giorno a Milano, dopo aver soggiornato a Pomezia per via di alcuni problemi familiari.

Dopo aver finalmente parlato di ciò che sta accadendo con la sua storica fidanzata, il dj veronese ha deciso di dare una svolta ai suoi capelli. Mantenendo la solita lunghezza, il ragazzo ha deciso di farsi biondo. Questo look, accompagnato dall’elegante e impeccabile smoking che indossa nell’ultimo scatto postato su Instagram, ha fatto impazzire le sue tante fan.

La foto, scattata in Sicilia, è stata ovviamente sommersa dai commenti. Da quanto traspare dai tanti complimenti delle follower, sembra proprio che il nuovo look sia molto piaciuto.

IN CRISI CON GIULIA? – Dopo tanto discutere, a spiegare la realtà dei fatti è stata l’influencer romana. Tramite alcune IG Stories, la De Lellis ha messo in chiaro la situazione, ammettendo di star vivendo, insieme al fidanzato, un periodo particolare: “È sicuramente un momento particolare della nostra vita. Dove stiamo capendo, sono cambiate un sacco di cose, dove siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlare e di condividere. Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo. Vogliamo prima capirci”.