Andrea Damante, sulla sua storia con la De Lellis: “Se l’ho tradita solo una volta? Diciamo un paio di volte”

Tra le tante storie d’amore nate a Uomini e Donne, quella tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è stata una di quelle seguite con maggior interesse. A distanza di anni dalla fine della loro relazione, l’ex tronista è tornato a parlarne.

“Come l’ha scoperto? Su Whatsapp” – Come è noto dagli amanti del gossip e dai fan dei due ex volti di UeD, a far finire la storia d’amore tra Giulia e Andrea sono stati i tradimenti di quest’ultimo. Su questa disavventura la De Lellis ne ha fatto il suo libro di debutto: Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!.

A tornare a parlare dell’amata ex coppia di Uomini e Donne è stato Damante. Durante l’ultima puntata di Emigrates, Pio e Amedeo hanno raggiunto l’ex tronista del dating-show. Sono stati proprio i due comici a chiedere al dj di parlare dell’influencer, a cui lui ha così risposto:

“Ho iniziato facendo il tronista, lì mi sono fidanzato con Giulia De Lellis. Se è vero che mi facevo le amiche? Le amiche no. Però mi ha beccato. Ho lasciato Whatsapp collegato al computer. Se c’erano scambi di cose intime? No. Non mi ricordo cosa c’era scritto nei messaggi. A un certo punto mi ha spaccato tutta casa. Quante volte l’ho tradita? Solo una…vabbè è capitato un paio di volte”.

Nonostante la loro storia si sia conclusa da un pezzo così come anche la loro esperienza UeD, i due continuano ad essere amati e seguiti dai loro fan. Entrambi hanno comunque voltato pagina, attualmente il dj veronese è felicemente impegnato con Elisa Vasari, la De Lellis, invece, è impegnata con Carlo Beretta.