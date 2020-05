Andrea Damante torna a Milano e scopre che qualcosa non va: ‘non è ancora fuori pericolo’

Andrea Damante ha fatto molto parlare di sè negli ultimi mesi. Una delle motivazioni principali è stato il suo ritorno con Giulia De Lellis che aveva conosciuto tempo prima a Uomini e Donne. La relazione però era terminata bruscamente a causa di alcuni presunti tradimenti da parte di lui.

ANDREA DAMANTE TORNA A MILANO – Per la gioia dei loro fan Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono riscoperti in quarantena insieme. Hanno praticamente convissuto insieme a Pomezia, vicino alla famiglia di lei. Da qualche giorno, però, il dj veronese ha dovuto lasciare Giulia da sola per tornare a Milano.

ANDREA DAMANTE TORNA A CASA E SCOPRE CHE QUALCOSA NON VA – Una volta tornato a Milano, molto probabilmente per motivi lavorativi, Damante ha scoperto che c’era qualcosa che non andava in Adam. I suoi fan più accaniti sapranno che il ragazzo tiene molto alla sua pianta di banano che ha denominato, appunto, Adam.

ANDREA DAMANTE SI PRENDE CURA DI ADAM – La pianta preferita di Andrea Damante non sarebbe in gran forma poichè avrebbe risentito dell’assenza del ragazzo in questi mesi. Andrea ha pubblicato sul suo profilo di Instagram una foto che mostra come lui e i suoi amici si stia occupando della pianta per poterla recuperare del tutto.

Vi mostriamo qui la foto direttamente dal profilo di Andrea Damante nella quale si mostra come lui e i suoi amici si occupino della sua pianta preferita.

Nella foto si legge chiaramente il commento di Damante: “Grandi attenzioni per Adam in questi giorni da parte di tutta la famiglia. non possiamo però ancora considerarlo fuori pericolo. Torna presto amico, ti aspettano tutti qui. Con afferro i Butei“. Ce la farà Adam?