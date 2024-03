Andrea Delogu, l’inaspettata proposta sui social: “Ti prego sposami”

Oltre al successo in radio e in televisione, Andrea Delogu è molto seguita e amata sui social. A confermarlo è stato il boom di like e di commenti ricevuto sotto al suo ultimo post su Instagram, dove è arrivata anche un’inaspettata proposta di un fan.

“Ti prego sposami” – Molto attiva sui social, la speaker radiofonica è solita condividere i suoi pensieri e la sua quotidianità su Instagram e X (Twitter). Recentemente la Delogu ha deciso di condividere con i suoi numerosi fan una serie di suoi scatti che hanno riscosso un gran successo.

Le immagini che ritraggono la conduttrice imbronciata hanno conquistato i fan, divenendo virali. Ad accompagnare il post è stata la didascalia: “Offesa e ferita ma tutto una figata”. Oltre a una breve clip in cui Andrea si finge offesa, la donna ha condiviso alcuni suoi selfie e torte di compleanno che i suoi fan le hanno inviato con la sua immagine sul dolce. Come in ogni suo post, anche in questo caso la Delogu ha condiviso un estratto di una puntata dei Griffin.

I follower sono subito accorsi nei commenti, sommergendola di complimenti e di inaspettate proposte di matrimonio. C’è stato chi, infatti, le ha scritto: “La più simpatica su Instagram”, oppure: “I video dei Griffin che metti sempre alla fine sono arte pura”.

A saltare nell’occhio, però, è stata la proposta di matrimonio da parte di un fan: “Ti prego sposami”. C’è da ricordare che l’amata conduttrice ha il cuore impegnato. Da tempo, infatti, Andrea Delogu è felicemente impegnata con Luigi Bruno.

Per vedere il post, clicca qui.