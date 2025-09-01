Andrea Delogu, torna single dopo 4 anni. La conduttrice dice addio a Luigi Bruno

Nelle ultime ore, non si fa che parlar d’altro. Secondo le recenti indiscrezioni, Andrea Delogu e Luigi Bruno si sono lasciati. Il giornalista Giuseppe Candela ha recentemente lanciato la bomba, tramite un articolo, pubblicato sulla rivista “ Chi Megazine”.

Stando a quanto riportato, prima di arrivare alla definitiva rottura; la coppia ha attraverso un lungo periodo di crisi. La conduttrice della Rai ed il modello si sono conosciuti nell’ 2021, tramite i social. Il ventiseienne iniziò a scrivere all’attrice messaggi dolci su Instagram; e da quel momento è iniziata la loro storia d’amore.

Quando la notizia divenne di dominio pubblico, i due subirono una valanga di critiche, per via della grande differenza d’età. La stessa Delogu ha rivelato di aver sentito inizialmente il peso della distanza di anni. Soltanto dopo mesi di frequentazione, ha raccontato di aver aperto le porte del suo cuore, riuscendo ad andare oltre l’apparente ostacolo dei diciassette anni di differenza.

Eppure, dopo quattro anni, la loro storia è finita. Per ora, né Andrea né Luigi si sono espressi sull’argomento.

Sul piano lavorativo, per la Delogu le cose proseguono diversamente. Con l’arrivo di Settembre, la conduttrice tornerà ad apparire sugli schermi televisivi con la trasmissione “La Porta Magica”. Sorprendentemente, la donna, classe 1982, ha deciso di partecipare a “Ballando Con Le Stelle”. Milly Carlucci ha annunciato qualche giorno fa il suo nome, tra i concorrenti. Parteciperà alla gara in coppia con Nikita Perotti.