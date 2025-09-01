lunedì, Settembre 1, 2025
HomeSpettacoloGossipAndrea Delogu, torna single dopo 4 anni. La conduttrice dice addio a...
SpettacoloGossipTV

Andrea Delogu, torna single dopo 4 anni. La conduttrice dice addio a Luigi Bruno

Francesca Panico
Di Francesca Panico
0
Andrea Delogu, fonte: account ufficiale di Instagram

Nelle ultime ore, non si fa che parlar d’altro. Secondo le recenti indiscrezioni, Andrea Delogu e Luigi Bruno si sono lasciati. Il giornalista Giuseppe Candela ha recentemente lanciato la bomba, tramite un articolo, pubblicato sulla rivista “ Chi Megazine”.

Stando a quanto riportato, prima di arrivare alla definitiva rottura; la coppia ha attraverso un lungo periodo di crisi. La conduttrice della Rai ed il modello si sono conosciuti nell’ 2021, tramite i social. Il ventiseienne iniziò a scrivere all’attrice messaggi dolci su Instagram; e da quel momento è iniziata la loro storia d’amore.

Quando la notizia divenne di dominio pubblico, i due subirono una valanga di critiche, per via della grande  differenza d’età. La stessa Delogu ha rivelato di aver sentito inizialmente il peso della distanza di anni. Soltanto dopo mesi di frequentazione, ha raccontato di aver aperto le porte del suo cuore, riuscendo ad andare oltre l’apparente ostacolo dei diciassette anni di differenza.

Eppure, dopo quattro anni, la loro storia è finita. Per ora, né Andrea né Luigi  si sono espressi sull’argomento.

Sul piano lavorativo, per la Delogu le cose proseguono diversamente. Con l’arrivo di Settembre, la conduttrice tornerà ad apparire sugli schermi televisivi con la trasmissione “La Porta Magica. Sorprendentemente, la donna, classe 1982, ha deciso di partecipare a “Ballando Con Le Stelle”. Milly Carlucci ha annunciato qualche giorno fa il suo nome, tra i concorrenti. Parteciperà alla gara in coppia con Nikita Perotti.

Articolo precedente
Al rientro dalla sosta, inizia finalmente la Champions: arriva una buona notizia per il Napoli
Articolo successivo
Protti, il dramma della malattia: “L’ho scoperta perdendo sangue”
Francesca Panico
Francesca Panico
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode