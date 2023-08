Andrea Delogu, valanga di critiche per il fidanzato: “Paragoni da brividi”

Nelle ultime ore a finire al centro di feroci critiche è stata Andrea Delogu, attaccata per la differenza d’età con il fidanzato Luigi Bruno. Davanti a queste polemiche, la conduttrice ha deciso di replicare e zittire gli haters.

“Paragoni da brividi” – Il tutto ha avuto inizio da un romantico video che è stato condiviso sui social. Nel breve filmato in questione si vede Luigi attendere la fidanzata in aeroporto, con in mano un mazzo di girasoli. Non appena il ragazzo vede la Delogu, le corre incontro per poi abbracciarla e baciarla.

Il video, divenuto virale in poche parole, ha suscitato un po’ di polemiche. Diversi utenti non si sono soffermati sul gesto romantico di Bruno, ma sulla differenza di età che intercorre tra i due. Andrea Delogu, 41 anni, è fidanzata con Luigi Bruno, che di anni ne ha 24.

Davanti ad alcuni ironici commenti, la conduttrice ha deciso di intervenire. Sotto al video condiviso sui social, un utente ha commentato: “Chi è tuo figlio?”. La conduttrice ha condiviso questo commento e sulle sue IG Stories ha detto la sua al riguardo: “Questo video, questo messaggio. Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni. Non oso immaginare le ricerche su P*rnhub“.

Su X la Delogu è tornata sulla questione, aggiungendo: “Comunque il punto del video e del commento non è la soooolita critica dell’età che sinceramente mi pesa meno di zero, ma vedere due che si baciano con la lingua e chiedere se una è la madre. Non vi fa impressione quello? Boh, a me ha fatto volare! Che perversione“.