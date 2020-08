Andrea Denver, nuova segnalazione: avvistato in compagnia di Valentina Fradegrada

Sembra proprio che Andrea Denver abbia chiuso definitivamente il capitolo ‘Anna Wolf‘, voltando già pagina. Un’indiscrezione del blog Vicolo delle news ha infatti rivelato che il modello starebbe già frequentando un’altra ragazza, ovvero Valentina Fradegrada.

NUOVA FIAMMA? – Già ad inizio mese Denver era finito al centro del gossip, chiacchieratissima, infatti, la fine della sua storia d’amore con Anna Wolf. Nonostante l’ardua sfida della partecipazione al Grande Fratello Vip da parte del modello e il lockdown, i due sembravano aver resistito. Sempre il Vicolo, però, aveva rivelato che tra i due era definitivamente finita, a testimoniare ciò sono stati gli avvistamenti che li hanno visti in compagnia di altri.

L’ultima segnalazione rilasciata dal blog, vedrebbe Andrea aver già voltato pagina. Stando a quanto rivelato dalla talpa, la nuova fiamma dell’ex gieffino sarebbe Valentina Fradegrada. La ragazza in questione è una fashon blogger, già nota nel gossip per una sua storia passata con il rapper Fred De Palma.

SEGNALAZIONE – La segnalazione parla di una serata che i due hanno trascorso in un locale di Desenzano, Coco Beach. Stando a quanto raccontato dalla talpa, Andrea e Valentina sarebbero stati visti in atteggiamenti molto intimi. Sebbene nessuno dei due abbia confermato o meno il rumors, in molti già parlano di nuova coppia.

Non stupisce il silenzio da parte del modello, avendo già dimostrato in passato la sua grande riservatezza e timidezza. Non resta altro che attendere nuovi avvistamenti o dichiarazioni da parte dei due ragazzi.