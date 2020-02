Andrea Dossena e Debora Rossetti, amore incondizionato per Napoli

Un calciatore è solito viaggiare. Non solo quando quando cambia squadra, ma anche con questa, in giro per il proprio paese a disputare partite in vari stadi. Ma proprio come un qualsiasi viaggiatore, un turista, alcuni di loro si appassionano di città specifiche. Tra queste Napoli.

NAPOLI E CALCIO – La bella città di Napoli ha colpito il cuore di molti personaggi noti e alcuni di loro sono proprio calciatori. Christian Maggio per esempio, difensore e capitano del Benevento, il quale ama particolarmente la città, ma anche un suo collega lombardo. Più precisamente una famosa coppia nel mondo del calcio italiano, Andrea Dossena e la moglie Debora Rossetti.

Il primo è anche lui molto attaccato a Napoli, che porta nel cuore esattamente come Maggio. Diventato allenatore del Crema dal 2019 ha avuto spesso modo di vedere il bel capoluogo della Campania. Ma forse colpiscono anche di più le parole della compagna.

“UN TUFFO AL CUORE” – Debora Rossetti, in un’intervista di qualche tempo fa, ha rilasciato queste parole. «Se mi manca Napoli? Da morire, le poche occasioni in cui ho avuto l’opportunità di tornare è stato veramente un tuffo al cuore, perché è una città veramente bellissima. Voi napoletani siete unici con il vostro calore che è sempre un piacere ritrovare. Andrea ha dei bellissimi ricordi, ha passato tutti i racconti a Romeo anche mio figlio guarda il Napoli ora».