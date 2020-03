Andrea Iannone: cuore spezzato dopo la fine della sua storia con Giulia

In questo periodo uno dei protagonisti indiscussi del gossip è il triangolo amoroso Andrea Iannone–Giulia De Lellis–Andrea Damante. Sebbene sembrava che tutto andasse a gonfie vele, pare che la storia tra l’influencer e il pilota sia giunto al capolinea. I tanti rumors vedrebbero nell’ex tronista la causa di questa rottura.

LA RIVELAZIONE DI PARPIGLIA – Da quando l’ex corteggiatrice ha annunciato la fine della sua storia con Iannone, parlando, però, di un momento delicato, sono tante le insinuazioni riguardo le cause di questa decisione. Infatti, sono intanti a gridare a un ritorno di fiamma tra l’influencer e il dj veronese. Oltre agli indizi, come la scomparsa dal suo account Instagram delle foto legate al suo esordio editoriale Le corna stanno bene su tutto, in cui ha raccontato i tradimenti dell’ex, ci sarebbe stata un’inaspettata rivelazione. Il noto giornalista, Gabriele Parpiglia, ha svelato che la ragazza starebbe trascorrendo la quarantena in compagnia dell’ex Damante.

LA FRECCIATINA DI IANNONE – In questo periodo di quarantena, la De Lellis si mostra spensierata sui social. Pare che questo atteggiamento non stia piacendo ad Andrea che negli scorsi giorni avrebbe lanciato una velata frecciatina alla ragazza. Agli utenti di Instagram, infatti, non è sfuggita la didascalia di uno dei post del pilota in cui quest’ultimo scrive: “Qualcuno si è allontanato nel periodo più buio”. Dopo esser risultato positivo al test antidoping, Iannone è finito sotto inchiesta.

ENNESIMA DELUSIONE AMOROSA – La fine della sua relazione con la De Lellis, sarebbe la seconda delusione amorosa per il pilota di MotoGp. Infatti, Andrea, prima dell’influencer, è stato insieme alla nota showgirl argentina Belen Rodriguez. La donna è però poi tornato con Stefano De Marito, con cui si era separata prima della sua storia con Iannone.

CUORE SPEZZATO – Sembra proprio che Andrea sia uscito distrutto da questa sua ultima relazione. L’unica spinta per continuare ad andare avanti sia la sua più grande passione nonché il suo lavoro: la moto. In uno dei suoi ultimi post su Instagram, traspare la voglia del ragazzo di affrontare questo periodo buio. Sotto una recente foto, Andrea Iannone ha scritto: “Tough times don’t last”, che in italiano sarebbe: “I tempi duri non durano a lungo”. Inoltre, il pilota non è solo. Sono tanti, infatti, i commenti dei follower che gli trasmettono tutta la loro vicinanza.