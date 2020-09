Andrea Iannone dopo le dichiarazioni di Soleil Sorge: “Allibito”

Quest’estate il gossip si è infiammato anche per Andrea Iannone, il quale è stato parecchio seguito dopo la fine della sua relazione con Giulia De Lellis avvenuta nel mese di marzo. Il protagonista di MotoGp, dopo la fine della storia con l’influencer, è stato spesso accostato a diversi nomi, ma questi flirt non si sono mai concretizzati.

Verso giugno, si diffuse una voce su un ipotetico ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, tuttavia, mai confermato. I due si incontrarono (per caso?) in un ristorante di Milano ma effettivamente non c’è mai stato altro; un semplice rapporto civile tra due ex fidanzati. Con l’arrivo dell’estate, Iannone è stato accostato ad un altro nome, molto vicino alla famiglia Rodriguez.

IL (PRESUNTO) FLIRT CON SOLEIL SORGE – Come gli amanti del gossip sapranno, Soleil Sorge, conosciuta a Uomini e Donne, è stata la fidanzata di Jeremias Rodriguez per diverso tempo; poi la storia è naufragata. Quest’estate, l’ex protagonista del dating show è stata paparazzata da Chi proprio assieme ad Andrea Iannone, ex di Belen. Le foto pubblicate dal settimanale hanno dato il via ad una serie di gossip su di loro.

Tuttavia, Soleil è stata intervistata dal settimanale di Alfonso Signorini e ha smentito categoricamente queste voci: “Ci siamo trovati per caso gli ultimi giorni della mia vacanza in Sardegna: ero con una mia amica, eravamo ospiti della villa di un amico e lì c’era anche Iannone. È stato carino e gentile, l’ho visto interessato alla mia compagnia. Poi siamo tornati con lo stesso volo e ci hanno paparazzati. Mi hanno attaccato per quelle foto quando, in realtà, ho incontrato solo uomini interessati alla mia immagine. Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. In passato, del resto, è stato con Belén e con Giulia De Lellis. Penso sia stato risucchiato da questo meccanismo, è una reazione umana. Dopo essere stato con Belén ha cambiato la propria immagine e poi si è messo con Giulia De Lellis, che non c’entra niente con Belén, l’unico filo conduttore è la popolarità”.

ANDREA IANNONE RISPONDE DOPO IL CHIARIMENTO DI SOLEIL – Dopo l’intervista di Soleil, Andrea Iannone ha pubblicato su Instagram un chiarimento molto duro su questa vicenda. “Da anni continuo a restare nel mio silenzio. Sono allibito da ciò che determinate testate e/o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata, attribuendomi chissà cosa. Non sono io quello che alimenta tutto ciò facendo interviste ad hoc. Vivo delle mie passioni, cose concrete, sempre con rispetto e in silenzio” ha detto il motociclista.