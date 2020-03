Andrea Iannone torna a parlare su Instagram

Pare sia finita la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La conferma stranamente non ci è giunta da Giulia ma dallo stesso Iannone. La De Lellis fino ad una settimana fa si ostinava a non voler parlare né di una presunta crisi né di altro ma adesso ne siamo certi e a dircelo è stato proprio Iannone rispondendo ad alcune domande sul suo profilo Instagram.

ANDREA IANNONE E GIULIA DE LELLIS: E’ FINITA, CHI SARA’ LA PROSSIMA FINDANZATA? – E’ ormai finita tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Quest’ultimo sembra aver già messo il passato alle spalle e i suoi fan continuano a fargli domande su chi sarà la prossima fidanzata o se addirittura ha già una nuova fiamma.

ANDREA IANNONE, PROSSIMA FIDANZATA: FAMOSA O NON? – Una volta spiegato che con Giulia De Lellis non è stato vero amore, Andrea Iannone ha risposto ad una domanda di utente che gli aveva chiesto se si innamorerà di una ragazza famosa o non. Il ragazzo ha risposto:“Mai etichettare chi hai di fronte per cosa fa. Non c’è cosa più sbagliata di valutare una persona per quello che fa e non per ciò che è realmente. Il tuo lavoro, i tuoi hobby e le tue passioni, il tuo passato e il tuo presente compongono ciò che sei. Chi valuta per una di queste aree, non avrà mai una visione completa della persona che ha di fronte”. Avrà già interesse per un’altra? Si riferisce a qualcuna in particolare?

ANDREA IANNONE E IL SUO FUTURO: TRA IL SOGNO DI UNA FAMIGLIA E LA SUA CARRIERA – Iannone ha poi risposto ad alcune domande rivelando il sogno di avere una famiglia e svelando dettagli sulla sua carriera futura: “Avrò superato tante sfide, raggiunto gli obiettivi che mi sono posto e avrò una famiglia tutta mia. Però work in progress! I risultati di domani sono il frutto delle nostre azioni di oggi. Ecco perché lavoro duro per crescere ogni giorno. La cosa più bella sarà guardarsi indietro senza rimpianti”.

ANDREA IANNONE: LE SUE PAROLE SULLA QUARANTENA E SUL PERIODO DIFFICILE CHE L’ITALIA STA VIVENDO – Non sono mancate parole sulla quarantena e sul difficile periodo che l’Italia sta vivendo. Ha infatti mandato un messaggio di speranza dichiarando:“La supereremo insieme! Si tratta di una situazione che si combatte avendo più rispetto per il prossimo che per sé stessi. Ecco perché dobbiamo restare a casa e mettere tutto in secondo piano. La nota positiva è che, una volta superata, daremo più valore alla nostra normalità, alle persone che amiamo e che ci circondano e sicuramente alla nostra libertà. Nel frattempo, però, io resto a casa”.

ANDREA IANNONE: LA ROTTURA CON LA DE LELLIS – Non è ancora chiaro se il ragazzo abbia già una nuova fiamma o meno. Sicuramente possiamo affermare nuovamente che con la De Lellis è finita. Le motivazioni non sono del tutto certe. C’è chi dice a causa di Damante, chi dice a causa del test anti-doping a cui Iannone risultò positivo. Fatto sta che ora tra i due è finita, e Iannone, dopo le due storie non andate bene con Belen e la De Lellis, forse cercherà una ragazza meno famosa.