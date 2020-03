Andrea Iannone, emergono nuovi retroscena sulla rottura con Giulia: alcuni commenti sui social

Nelle ultime settimane non si fa che parlare del triangolo amoroso che vede come protagonisti Andrea Iannone, Giulia De Lellis e Andrea Damante. Nonostante la rottura e la relazione dell’influencer, erano stati in molti a sperare un ritorno di fiamma che, forse, è avvenuto. Infatti, sono in tanti a credere che sia proprio Damante il motivo che ha spinto l’ex corteggiatrice e il motociclista a lasciarsi. In queste ultime ore, sono spuntati nuovi retroscena riguardo questa rottura.

LA STORIA DI GIULIA E DAMANTE – Sul web sono in molti a chiedersi cosa stia accadendo tra Giulia e l’ex tronista. La loro è una storia ricca di tira e molla, nata a Uomini e Donne e che ha fatto sognare i telespettatori di Canale 5. Sembrava una relazione perfetta, i due, infatti, si mostravano innamoratissimi. All’improvviso, l’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno: dopo un tradimento, la De Lellis ha lasciato Andrea. Nonostante la sofferenza, l’influencer aveva deciso di dare una seconda possibilità a Damante che, però, è risultata vana. I due, infatti, si lasciano nuovamente per poi prendere due strade differenti che, però, pare si stiano incrociando nuovamente.

I MOTIVI DELLA ROTTURA: PARLANO GLI AMICI DELLA COPPIA – Dopo la sua ultima storia con Damante, la De Lellis ha avuto una storia con Iannone, pilota di MotoGP. I due nei vari eventi e nei social si erano mostrati inseparabili, arrivando a decidere di vivere insieme. Sembrava che tutto andasse a gonfie vele, fino a quando non arriva la notizia della fine della loro storia. L’ex coppia, però, non aveva mai svelato i motivi che l’aveva spinta a questa scelta. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, a rivelare la causa di questa rottura sono stati gli amici della coppia. “Gli amici della coppia dicono che sia finita già da qualche tempo. Lo scorso novembre, il pilota è risultato positivo a un controllo antidoping e lei l’avrebbe lasciato solo a fronteggiare questa situazione”, così riporta il settimanale.

EMERGONO NUOVI RETROSCENA SULLA ROTTURA – Nelle ultime ore sarebbero emersi nuovi retroscena riguardo la fine della storia tra Andrea Iannone e la De Lellis. A parlare è un utente di Twitter, dichiarando di conoscere la mamma del pilota e, di conseguenza, di sapere dettagli rimasti sconosciuti al web.

COSA NON HA DETTO IANNONE? – Insinuata la possibilità che il presunto ritorno sia avvenuto quando ancora la De Lellis era impegnata, l’utente avrebbe svelato un inaspettato rumor. Secondo le voci che girano nel paese natale di Iannone, a quest’ultimo sarebbero giunte foto che riguarderebbero sicuramente l’ex fidanzata. Quest’ultimo rumor non farebbe altro che infittire ancora di più il mistero che copre questo triangolo che si è creato. Non resta altro che attendere la risposta dei tre protagonisti.