Andrea Iannone: l’emozionante dedica a Giulia per il suo compleanno

Nonostante lo scandalo che lo ha travolto, Andrea Iannone ha voluto rendere speciale il compleanno di Giulia De Lellis. Il pilota di Moto GP è infatti finito al centro dell’attenzione per essere risultato positivo al doping. Tutto questo, però, non gli ha fatto dimenticare la sua Giulietta, come la chiama lui. La nota influencer ha spento 24 candeline e, per l’occasione, Iannone ha voluto sorprendere la fidanzata e i social.

LA SORPRESA DI ANDREA – Andrea ha voluto indimenticabile il compleanno della fidanzata. Le ha infatti organizzato una festa a sorpresa, curando con minuziosa attenzione ogni dettaglio. In realtà, i party sono statii due. Quello fatto da Iannone si è tenuto a Lungano, in provincia di Milano. La coppia ha poi festeggiato anche a Roma insieme agli amici storici della De Lellis. Le soprese, però, non sono finite qui. Il pilota ha voluto commuvere l’ex corteggiatrice con un’emozionante dedica.

LA ROMANTICA DEDICA – Durante i festeggiamenti, Andrea Iannone ha voluto sorprendere la festeggiata e gli invitati con un indimenticabile discorso. Davanti ai presenti, il ragazzo ha espresso delle romantiche e bellissime parole alla De Lellis, dando ancora una volta prova dell’immenso amore verso la fidanzata.