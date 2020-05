Andrea Iannone: l’inaspettato gesto del pilota

Uno dei protagonisti indiscussi dei recenti gossip, Andrea Iannone, è tornato nuovamente a far discutere. Il pilota di MotoGP è stato immortalato mentre compiva un gesto inaspettato che ha fatto molto discutere.

NUOVO – Andrea sta trascorrendo questa Fase 2 a Lugano, in Svizzera, nella sua lussuosa villa. Nonostante tutto, però, non ,mancano delle brevi soste a Milano, il luogo dove è avvenuto lo spiacevole evento. A riportare l’accaduto è stato il settimanale Nuovo che ha pubblicato delle foto inedite di Andrea.

L’INASPETTATO COMPORTAMENTO – Dal settimanale Nuovo, sono uscite delle foto di Iannone. In queste immagini, si vede il pilota mentre esce da un negozio di Milano, con indosso un paio di ciabatte. A far discutere, però, è il fatto che Andre abbia parcheggiato in un posto riservato agli invalidi. Una volta uscito dal negozio con in mano le buste della spesa, il ragazzo si avvicina all’auto. Prima di entrare, però, si sfila i guanti e, inaspettati, li lascia a terra.

IANNONE INFRANGE IL DECRETO – In questi giorni, Andrea Iannone era già finito al centro della polemica per un altro suo comportamento molto discutibile. Il 4 maggio, infatti, l’Italia è entrata nella Fase 2 e sono state allentate alcune delle disposizioni prese in precedenza. Infatti, ora si ha la possibilità di vedere i propri congiunti in cui rientrano i parenti e il partner. A far discutere, però, è il fatto che il pilota abbia infranto questa disposizione, creando assembramento e incontrando persone che non rientrano nei congiunti.

LE POLEMICHE DELLE IG STORIES – A testimoniare il tutto sono state delle IG Stories dello stesso Andrea. In queste storie, si vede il pilota in compagnia degli amici in quella che sembra una vera e propria festa. Questo gesto a generato non poche polemiche, portando i social ha scagliarsi duramente contro il pilota. Deianira Marzano, opinionista nota sul web, ha sbottato contro Iannone, utilizzando termini non molto carini. Da parte del ragazzo, però, non sono giunte repliche riguardo le tante accuse.

