Andrea Iannone: nuova fiamma per il pilota? La reazione della De Lellis

Andrea Iannone, insieme all’ormai ex fidanzata Giulia De Lellis e Andrea Damante, è finito al centro del gossip. Annunciata la rottura della coppia e il presunto ritorno di fiamma tra l’ex corteggiatrice e l’ex tronista, neanche il pilota è stato risparmiato dalla curiosità del web. A prendere la parola riguardo questo triangolo è un noto personaggio di Instagram, Deianira Marzano. La donna ha infatti portato alla luce una verità diversa da quella che da tempo gira riguardo la fine della storia tra Giulia e Iannone.

IL COMMENTO DEGLI AMICI DELL’EX COPPIA – Annunciata la fine della relazione, nessuno dei due diretti interessati aveva parlato dei motivi che li avevano spinti a questa decisione. Erano iniziati a circolare delle voci che attribuivano la “colpa” ad Andrea Damante, con cui pare Giulia sia tornata insieme. Inoltre, gli amici dell’ex coppia, al settimanale Oggi avevano rivelato che l’influencer aveva lasciato Iannone dopo essere risultato positivo al test antidoping.

FLIRT IN CORSO CON UN’EX TRONISTA DI UeD – Nonostante la fine della sua storia, sembrerebbe che il pilota abbia già un flirt in corso. A pensarlo e a parlarne è Amedeo Venza tramite le sue IG Stories. L’influencer, infatti, ha fatto notare dei like sospetti che un’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe messo ad Andrea. Si tratterebbe di Veronica Burchielli, tornata single da poco. I due diretti interessati, però, hanno preferito il silenzio, lasciando il punto interrogativo su questa questione. Non appena è stato annunciato un presunto flirt di Andrea Iannone, Giulia gli ha subito tolto il segui.

UN’ALTRA VERITÀ SULLA FINE DELLA STORIA – Non appena sono iniziati i sospetti di un presunto ritorno di fiamma, molti hanno puntato il dito verso la De Lellis. Infatti, si è subito pensato che la colpa fosse dell’ex corteggiatrice, ma un altro volto noto di Instagram ha voluto dire la sua, prendendo le difese di Giulia. Si tratta di Deianira Marzano, Secondo la donna, infatti, la colpa della fine di questa storia non sarebbe da attribuire all’influencer.

“Sembra che Andrea sia stato malandrino” – La Marzano, tramite delle segnalazioni, ha fatto sapere che la decisione della rottura non sarebbe dipesa da Giulia. Infatti, secondo amici dell’ex corteggiatrice e di Damante: “la colpa non è di Giulia, ma perché si dice che lui sia stato un po’ malandrino”. Deianira ha poi continuato, prendendo le difese della De Lellis e spiegando che la ragazza aveva bisogno di sicurezze, vista anche l’esperienza con Damante. Cosa è realmente accaduto all’oramai ex coppia?