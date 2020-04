Andrea Iannone, nuova ragazza per il pilota? Ecco gli ultimi indizi

Andrea Iannone pare aver dimenticato Giulia De Lellis con un’altra ragazza sempre da milioni di follower su Instagram. Stiamo parlando di Cristina Buccino, influencer con 2,6 milioni di seguaci. La notizia non è stata confermata dai diretti interessati ma le prove sono schiaccianti. Andiamo per gradi.

FLIRT IN CORSO – Ormai sono passati quasi due mesi da quando Giulia De Lellis ha abbandonato Lugano per trasferirsi a Pomezia vicino alla sua famiglia. Poco tempo dopo la conferma: l’influencer ha dato una seconda possibilità al suo ex Andrea Damante, lasciando tutti (compreso Iannone) senza parole. Il pilota si è anche sfogato sui social senza mai fare nomi, tuttavia, non è stato molto difficile individuare il destinatario di tali messaggi.

Tempo dopo, alcune voci hanno iniziato a circolare sul web circa un possibile flirt in corso tra Iannone e una misteriosa ragazza, identificata poi come Cristina Buccino. Ricorderete sicuramente i like lasciati sul profilo e una stories del pilota di una canzone intitolata proprio Cristina.

LE PROVE DELLA RELAZIONE – Qualche giorno fa il sito Il Vicolo delle News ha mostrato ai suoi lettori delle prove su questa nuova relazione. A quanto pare, Cristina Buccino sta trascorrendo la sua quarantena a Lugano, a casa di Andrea Iannone. Facendo un confronto delle foto del pavimento fatte da Giulia De Lellis e successivamente dalla Buccino, il blog era arrivato alla conclusione che fosse lo stesso e che quindi fosse proprio il pavimento della casa del pilota di MotoGP.

Oggi sono apparse sui rispettivi profili ulteriori prove inconfondibili. Entrambi hanno condiviso delle stories in cucina e con lo stesso pranzo. Cristina si è limitata a postare solo la foto del piatto, Iannone si è lasciato più andare permettendo ai fan più attenti di confrontare i due tavoli e le pietanze cucinate. Cosa ne pensate? Per vedere le foto cliccate qui.